Aachen - Jetzt downloaden: Unser Dossier „Die Weltmeister von 1950 - 2014“

Aachen.

Die Fußball-WM in Russland ist in vollem Gange. Noch bis zum 15. Juli kämpfen 32 Teams um den heißbegehrten internationalen Titel. Lediglich acht Nationen konnten bisher den WM-Pokal in ihr Heimatland holen. In unserem Dossier „Die Weltmeister von 1950 - 2014“ blicken wir noch einmal zurück auf die vergangenen Turniere der WM-Geschichte.