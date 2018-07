Aachen - Ingrid Klimke hat Weg und Tempo genau im Kopf

Klimkes besonderer Aachen-Moment

Nicht nur 2017 hat Ingrid Klimke die Vielseitigkeit für sich entschieden. 2015 hat sie in Aachen zum ersten Mal gewonnen, mit Escada. Die Hannoveraner-Stute musste sie im vergangenen Jahr in den Ruhestand schicken, da eine erneute Verletzung keinen großen Sport mehr zuließ. „Das war der größte Moment bisher für mich in Aachen. Ich bin durchs Ziel, hab auf die Uhr geschaut, wusste, dass die Zeit gepasst hat. Die Menschen jubelten, und dann ging im Stadion die Wasserfontäne an. Das war Gänsehaut, das war Emotion pur. Das war mein Aachen-Moment.“