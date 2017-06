Weisweiler.

Alleine die Statistik spricht eine deutliche Sprache, wenn man eine Bewertung vornehmen will: In zehn Jahren gingen rund 11.500 Sportler beim Indeland-Triathlon an den Start. Sie schwammen 12.063 Kilometer im Blausteinsee, absolvierten 469.000 Kilometer mit dem Rad rund um den Tagebau und liefen 102.375 Kilometer in Aldenhoven.