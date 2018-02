Mönchengladbach - Gladbach muss sich selbst überwinden

Mönchengladbach.

Es gab Zeiten, in denen man pfleglich darüber spekulieren konnte, ob für Borussia Mönchengladbach der anstehende Gegner in der Fußball-Bundesliga ein geeigneter oder ungeeigneter sei. Das ist Vergangenheit, derlei Überlegungen verbieten sich spätestens am 23. Spieltag mit der Partie gegen Borussia Dortmund. Klar ist: Der stärkste Gegner der Hecking-Elf ist sie selbst.