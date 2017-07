Gelungener Einstand für Gombos: „Das war brutal gutes Tennis“

Aachen. Den ersten Sieg hatte Norbert Gombos bereits am Samstag beim Abendessen mit der Mannschaft eingefahren: „Er kam wegen eines verspäteten Fluges erst abbends an, hat nur kurz trainiert. Aber beim Essen hat man gemerkt, dass er auch menschlich gut zu uns passt. Gombos hat sehr viel Humor, wir hatten alle das Gefühl, dass er schon seit Jahren dabei ist“, beschreibt Alex Legsding den slowakischen Neuzugang für das Lambertz-Bundesligateam mit dem urdeutschen Vornamen.

Am Sonntag steuerte der 26-Jährige als topgesetzter Spieler im Einzel dann seinen nächsten Sieg bei, der das vorentscheidende 3:1 nach den Einzeln für die Gäste markierte. Und das Duell mit Olivo Renzo, in der Vorsaison der Tennisbundesliga noch in Diensten des TK Kurhaus, war nicht nur vom Ranking her die Topbegegnung auf der Anlage am Luxemburger Ring. Auch, wenn das Ergebnis nach dem letzten Ballwechsel zwischen dem Italo-Argentinier in Blau und Weiss auf der einen und dem 1,96 Meter großen Gombos auf der anderen Seite des Netzes mit 6:2 und 7:5 recht deutlich scheint, hatten beide Kontrahenten durchaus ihre Siegchancen.

Doch Gombos, der im letzten Jahr um 140 Plätze in der Weltrangliste bis auf Position 93 geklettert ist, setzte sich in einer verbissen geführten Partie mit seinem erstaunlich fehlerfreien Powertennis gegen den stilistisch feineren Renzo durch, der zu viele Vorhandpatzer auf seinem Konto anhäufte.

Verwarnung für Renzo Olivo

Im ersten Durchgang geriet Gombos beim Stand von 2:2 mit 0:30 in Rückstand, machte dann aber die nächsten vier Punkte in Folge. Im Anschluss erschien die Situation mit umgekehrten Vorzeichen ähnlich, Renzo drehte den Rückstand, das Spiel ging dreimal über Einstand. Ein Doppelfehler bescherte dem Slowaken den Breakball. Zudem schlug Renzo den Ball wütend weg, was ihm eine Verwarnung einbrachte und die Konzentration kostete. Denn der Lambertz-Spieler hatte dann wenig Mühe, den Satzgewinn perfekt zu machen.

„Dann wollte Renzo unbedingt in den Champions Tiebreak kommen, um den ruinierten ersten Satz vergessen zu machen, aber Gombos hatte in den meisten Fällen die bessere Antwort“, sah Legsding dann den zweiten Durchgang der Begegnung, der lange auf Messers Schneide stand. Tatsächlich hatte der Blau-Weiss-Spieler in der Mitte des Satzes seine stärkste Phase, machte sechs Punkte in Folge und ging 4:3 in Führung.

Doch der Schock währte nur kurz, Gombos drehte den Spieß um – und schaffte das Rebreak zu Null. „Das war einfach brutal gutes Tennis“, befand Legsding diese Spielphase. Nur kurz geriet der Kurhaus-Teamchef ins Schwitzen, als sein Schützling vor dem Satzende bei eigenem Aufschlag mit 0:30 zurücklag, dann mit einer großen Energieleistung aber noch die 6:5-Führung schaffte und damit den Matchgewinn vor Augen hatte.

Denn nun zeigte sein Gegner Nerven, vergab mit verschlagenen Vorhand- und Rückhandbällen eine 30:0-Führung, hatte nach einer präzisen Longline-Vorhand genau ins Eck des Spielfeldes den Matchball gegen sich – und machte den entscheidenden Fehler, der das finale Break brachte.

„Das Ganze war reine Werbung für den Tennissport“, zeigte sich der Kurhaus-Teamchef mit dem Ausgang dieser Partie ebenso zufrieden wie mit dem Gesamtergebnis: „5:1 hört sich deutlich an, war aber ein hartes Stück Arbeit für unsere Mannschaft.“