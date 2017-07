Aachen.

Das Wochenende wird ziemlich heftig für Blau-Weiss Aachen: Der Tennisbundesligist spielt am Freitag beim Aufsteiger TC Weinheim und erwartet am Sonntag am Luxemburger Ring den TC BW Halle (11 Uhr). Heftig wird es nicht deshalb, weil zwei Begegnungen auf dem Terminplan stehen.