An der Deutschen Sporthochschule

Zwar veröffentlichte Prof. Dr. Daniel Memmert Bücher mit Titeln wie „Optimales Taktiktraining im Leistungsfußball“ sowie „Revolution im Profifußball“. Doch der 47-jährige Sportwissenschaftler schaut gerne über den Tellerrand hinaus. So besitzt der Franke Trainerlizenzen nicht nur für den Fußball, sondern auch für Tennis, Snowboard und Ski Alpin. Zudem ist er Geschäftsführender Institutsleiter und Professor am Institut für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der Deutschen Sporthochschule Köln. Einer seiner Forschungsschwerpunkte liegt in der Sportspielforschung. Da er auch für den DFB arbeitet, will er sich nicht über die Nationalmannschaft äußern.