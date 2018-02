Köln - Claudio Pizarro: FC-Held nur für wenige Sekunden

Terodde hat eine Gehirnerschütterung, Sané tut's leid

Salif Sanés Geste der Entschuldigung kam von Herzen: „Ich möchte mich immer noch für diesen schlimmen Schlag entschuldigen, den ich Ihnen gegeben habe, der Sie gezwungen hat, das Spiel zu verlassen“, schrieb Hannovers Abwehrspieler dem Kölner Stürmer Simon Terodde in holprigem Deutsch via Internet. Beim 1:1 zwischen dem FC und 96 hatte Sané den FC-Torjäger unabsichtlich mit dem Fuß am Kopf getroffen. Terodde musste nach rund einer Stunde ausgewechselt werden – mit einer leichten Gehirnerschütterung.