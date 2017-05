Termine: Erstes Vorbereitungsspiel in Eupen

Trainingsauftakt: An einem Sonntag (2. Juli) bittet Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking seine Profis zum ersten Training im Borussia-Park.

Erstes Testspiel: Am 12. Juli folgt Vorbereitungsspiel Nummer 1. Dann ist Borussia zu Gast beim belgischen Erstligisten KAS Eupen. Anstoß ist um 19.15 Uhr im Stadion am Kehrweg.

Trainingslager: Inzwischen traditionell bereitet sich Borussia in Rottach-Egern am Tegernsee vor. Vom 17. bis 23. Juli wird Hecking seinem Team den Schliff für die Bundesliga-Saison 2017/2018 geben. Am letzten Tag (23. Juli, 13.30 Uhr) ist ein Testspiel beim 1. FC Nürnberg angesagt.

Telekom Cup: Das Traditionsturnier wird am Samstag, 15. Juli, im Borussia-Park ausgetragen. Um 14 Uhr bestreitet Gladbach das Eröffnungsspiel gegen Werder Bremen. Um 15.15 Uhr treffen Bayern München und 1899 Hoffenheim aufeinander. Die Verlierer spielen um 16.30 Uhr Platz drei aus, das Endspiel ist für 17.45 Uhr angesetzt. Die Spielzeit beträgt jeweils 45 Minuten. Bei einem Unentschieden gibt es keine Verlängerung, der Sieger wird sofort im Elfmeterschießen ermittelt.