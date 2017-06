Tipps für den Urlaub: Was zu beachten ist

Aachen. Wer eine Reise tut, hat einiges zu erzählen. Dass dies etwas Positiv ist, sollten Sie ein paar Aspekte beachten. Wer im Web auf Reisesuche hat viele Vorteile: Er sieht schnell und bequem alle wichtigen Informationen.

Buchungen über das Internet

Einschläge Portale führen einen zielsicher zu günstigen Angeboten. Was viele jedoch nicht wissen: Bei Reise- und Beförderungsverträgen besteht grundsätzlich kein Widerrufsrecht – auch nicht bei Online-Buchungen. Kunden sollten Preise und Leistungen daher sorgfältig vergleichen und auf mögliche Zusatzkosten achten.

Gerade bei Billig-Fluggesellschaften kann die eine oder andere Kostenfalle lauern und die vermeintliche Schnäppchen auf Umwegen verteuern. Außerdem sind auch Hotelbewertungen mit Vorsicht zu genießen. Prüfen Sie am besten, wie Ihr favorisiertes Hotel bei einem anderen Portal abschneidet.

Sinnvoller Versicherungsschutz

Bei Reisen ins Ausland ist eine Auslandsreisekrankenversicherung für gesetzlich Krankenversicherte unverzichtbar. Sie deckt auch Kosten für Kranken- oder Rücktransporte ab. Privatversicherte sollten überprüfen, ob ein Rücktransport mitversichert ist und gegebenenfalls eine Zusatzpolice abschließen, so die Verbraucherzentrale Niedersachsen.

Wer schon früh dran ist mit der Buchung, eine teure Reise antreten möchte oder mit Kindern bzw. Senioren reist, sollte außerdem eine Reiserücktritts- und Reiseabbruchkostenversicherung haben. Grundsätzlich versichert sind dann die Stornokosten vor Reiseantritt, wohingegen die Reiseabbruchkosten nicht bei allen Verträgen übernommen werden. Vergleichen Sie also nicht nur die Tarife, sondern auch die Konditionen. Hier geht es zum Vergleich etlicher Reiseversicherungen.

Tipp: Auf eine Reisegepäckversicherung können sie getrost verzichten. Denn hier gelte ohnehin die Sorgfaltspflicht, so die Verbraucherschützer aus Niedersachsen. Auch Reisehaftpflichtversicherungen und Reiseunfallversicherung seien meist unnötig.

Zahlungsmethode

Informieren Sie sich vor ab bei Ihrer Bank, wie viel Bargeld Sie am Tag abheben können. Bei exotischen Reisezielen, sollten Sie ohnehin vorab Ihre Hausbank informieren, es kann nämlich sonst sein, dass der Automat vor Ort kein Geld ausspuckt.

Tipp: Wer öfter im Ausland ist, sollte sich auf jeden Fall die richtige Kreditkarte holen. Für Globetrotter ist die gebührenfreie 1-Plus Visa Card der Santander Consumer Bank die erste Wahl. Sie ermöglicht weltweit kostenlose Bargeldverfügung. Ebenfalls empfehlenswert ist die DKB-Kreditkarte.

Wenn Sie mindestens 700 Euro monatliche Einnahmen auf dem Konto verbuchen können, so wird Ihnen weltweit das Auslandseinsatzentgelt erstattet. Bei Drittanbietern können jedoch, wie üblich, Gebühren anfallen. Wer hauptsächlich in der Eurozone verreist, dem reicht die ebenfalls kostenlose Kreditkarte der ING-Diba.

Smartphone

Eine guten Nachricht für Urlauber: Seit 15. Juni 2017 entstehen bei Reisen in EU-Mitgliedstaaten keine Extra-Kosten mehr. Telefonieren, SMS und mobile Datennutzung kosten grundsätzlich genauso viel wie in der Heimat. Wer also eine Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze hat, nimmt diese auch mit in den Urlaub. Voraussetzung: Ihr Tarif ist im Ausland nutzbar.

Kreuzfahrer aufgepasst: Auf hoher See gilt die EU Roaming-Verordnung nicht. Gleiches gilt über den Wolken und außerhalb Europas.

Reisemängel

Ihr Flieger hebt zu spät ab oder das Hotel ist ein kompletter Reinfall? In einem gesonderten Artikel haben wir für Sie zusammengefasst, wie Sie sich im Fall von Reisemängel verhalten sollten. Wer sich wehrt, kann mit beträchtlichen Entschädigungen rechnen.