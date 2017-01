Dinieren mit allen Sinnen – außergewöhnliche Restaurants weltweit

Berlin. Ob Geburtstagsfeier, geschäftliches Meeting oder gemütlicher Abend mit Freunden: Fehlende Zeit oder Lust zum Selberkochen sind längst nicht mehr die einzigen Gründe für einen Restaurantbesuch.

Eine Statistik zeigt, dass der Trend immer mehr dahin geht, dass ein Dinner zum Erlebnis werden soll. Wir stellen Ihnen besondere Restaurants auf der ganzen Welt vor.

Im Dunkeln tappen – Dunkelrestaurants

Das Auge isst ja bekanntlich mit, in Dunkelrestaurants muss man jedoch genau auf dieses Sinnesorgan verzichten. In der Kölner Unsicht-Bar nimmt man das Dinner im Dunklen zu sich. Dort werden Sie von blinden oder sehbehinderten Kellnern bedient. In vollständiger Dunkelheit taucht der Gast in eine Welt aus Gerüchen, Geräuschen und Geschmack ein. Die Nase spürt Aromen und Gerüche in nie bekannter Fülle. Die neuen Eindrücke und die ungewöhnliche Art des Dunkeldinners machen das Schlemmen zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die teuersten Restaurants der Welt

Das Restaurant Sublimotion auf Ibiza gilt als eines der teuersten Restaurants des Planeten – rund 1.500 Euro kostet ein Menü, das in bis zu 20 Gängen serviert wird. Das Besondere ist die Präsentation der Gerichte: Die verschiedenen Gänge werden jeweils mit unterschiedlichen Projektionen untermalt und bringen die Gäste somit in immer andere Stimmungen. Inhaber ist der Küchenchef Paco Roncero, der bereits 2 Michelin-Sterne erkochen konnte und als einer der innovativsten Köche unserer Zeit gilt.

Speisen, die mit Perlen und Diamanten verziert wurden, oder Dekorationen aus Blattgold: Gerichte zu astronomischen Preisen kann man auf der ganzen Welt genießen. Auf dieser Seite können Sie nachlesen, wo ausgesprochen exquisite Sushi-Röllchen 23.500 Dollar kosten.

Um Gottes Willen – ein Abendessen in der Kirche

In der Martini-Kirche in Bielefeld hat schon lange kein Gottesdienst mehr stattgefunden. Die Gebetsbücher und Bibeln haben ausgedient – und statt nach Weihrauch duftet es nun nach Wiener Schnitzel und Suppen: Im Restaurant Glück und Seligkeit wird bei einzigartigem Ambiente geschlemmt. Während die Marini-Kirche in Bielefeld ein Vorreiter ihrer Art war, gibt es nun auch viele weitere Restaurants in Kirchen.

Ice Ice Baby – Dinner bei -10 Grad Celsius

Ein Abendessen in einem Eis-Restaurant? Ein Dinner in eisiger Kälte klingt für viele eher weniger attraktiv. Doch die einzigartige Kombination von warmen Köstlichkeiten und einer eisigen Kulisse ist eine unvergessliche Erfahrung. In Stockholm, Hamburg oder auch Amsterdam kann man bereits das frostige Abendessen erleben.

Hoch hinaus – Dinner in the sky

Das Dinner in the sky bietet einzigartige mobile Erlebnisgastronomie und ist ein spannendes Ereignis: Bis zu 22 Personen können in 50 Meter Höhe dinieren. Das Schlemmen für Schwindelfreie ist ein Abendessen, das Sie nie vergessen werden. Die atemberaubende Freiluftkulisse fasziniert. Die mobile Plattform ist weltweit in vielen Metropolen im Einsatz und kann auch für private Veranstaltungen gebucht werden. Auf Wunsch kann die Eventplattform auch zur Cocktailbar, zum Freiluftkino oder sogar zur Hochzeitslocation umfunktioniert werden.