Wenn Kreditnehmer ihre Lebensversicherung beleihen

Aachen. Die Renten- oder Lebensversicherung zu beleihen, verliert bei Verbrauchern an Attraktivität. Was sind die Gründe? Traditionell greifen Versicherte in Deutschland gern auf die Möglichkeit zurück, ihr eigenes Guthaben bei Lebens- oder Rentenversicherungen zu beleihen.

Nach Angaben des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) umfasste der Gesamtbestand bei allen deutschen Versicherern noch vor rund zehn Jahren mehr als 5,2 Milliarden Euro. Im Vergangenen Jahr waren es nur noch 2,9 Milliarden Euro. Auch bei der Allianz ist die Zahl der Policendarlehen stark rückläufig. Im März 2017 zählte Deutschlands größter Versicherungskonzern nur noch rund 105.000 bestehende Policendarlehen, im März 2013 waren es noch rund 142.000.

Verbraucher nutzen eher Hypothekendarlehen

Nach Angaben des GDV werden Policendarlehen „hauptsächlich dann in Anspruch genommen, wenn keine anderen Sicherheiten für eine Kredit vorhanden sind“. Da viele Lebensversicherungs-Kunden auch über Immobilienbesitz verfügen, sei es nach Einschätzung der Allianz möglich, dass weniger Menschen ihre Policen beleihen, weil Hypothekendarlehen wegen der niedrigen Zinsen beliebter sind.

Policendarlehen werden am Ende der Laufzeit fällig

Wenn Sie Ihre Lebens- oder Rentenversicherung beleihen möchten, können Sie sich in der Regel an die Versicherung selbst, an einen Zweitmarktanbieter, der Lebensversicherungen aufkauft, oder an eine spezialisierte Bank wenden.

Bei einem Policendarlehen handelt es sich um ein endfälliges Darlehen. Während der Laufzeit zahlen Sie also nur die Zinsen. Die Darlehenssumme wird erst am Ende der Laufzeit fällig. Damit unterscheidet sich das endfällige Darlehen vom herkömmlichen Ratenkredit, dessen Raten immer einen Zins- und Tilgungsanteil enthalten. Der Zinssatz beim endfälligen Darlehen ist zwar meist niedriger als beim Ratenkredit, aber die Zinsen müssen Jahr für Jahr immer auf die komplette Kreditsumme gezahlt werden.

Kostendisziplin nötig

Policendarlehen werden in der Regel für Laufzeiten zwischen drei Monaten und zehn Jahren vergeben. Am Ende müssen Sie den gesamten Betrag zurückzahlen. Verbraucherschützer warnen vor endfälligen Darlehen, da für viele Kreditnehmer nicht absehbar ist, ob sie die hohe Darlehenssumme am Ende komplett tilgen können.

Für Kapitallebensversicherungen bieten Banken in der Regel Beleihungsquoten von bis zu 100 Prozent auf den Rückkaufswert an. Im Gegensatz dazu erhalten Sie für fondsgebundene Lebensversicherungen ein geringeres Darlehen, weil im Vorfeld nicht genau abzusehen ist, welche Versicherungssumme am Ende der Laufzeit ausgezahlt wird. Auf dem Zweitmarkt werden für fondsgebundene Lebensversicherungen deshalb häufig keine Policendarlehen angeboten.

Unser Tipp: Kurzfristig können Sie einen finanziellen Engpass auch überbrücken, indem Sie Ihre Versicherung beitragsfrei stellen. Wenn Sie langfristig Geld brauchen , sollten Sie Ihre Lebensversicherung gleich kündigen oder verkaufen.