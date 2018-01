Berlin - Thai-Curry mit Blumenkohl und Kürbis

Berlin. Es geht nichts über ein leckeres Thaicurry. Wie das schon duftet! Das Einzige, was mich etwas stört, ist die Kokosmilch. Nicht der Geschmack, den liebe ich! Aber die vielen Kalorien, die schlagen ganz schön zu Buche.

Also habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich trotzdem eine cremige Soße hinbekomme. Des Rätsels Lösung ist der samtige Butternusskürbis. Er ist die Grundlage der Soße.

Zutaten: (für vier Personen)

rote Currypaste (die Menge richtet sich danach, wie scharf man gerne essen möchte)

zwei Stängel Zitronengras

drei Limettenblätter

Fischsoße

Galgant (alternativ Ingwer)

1/2 Dose Kokosmilch (eventuell light)

1/2 Blumenkohl

drei Möhren

eine Zwiebel

eine Limette

zwei EL Kokosöl

Salz

Knoblauch

ein kleiner Butternusskürbis

Zubereitung:

1. Den Kürbis, den Knoblauch, die Zwiebel und den Galgant (oder alternativ den Ingwer) schälen und klein schneiden. Das Ganze mit einem Löffel Kokosöl anbraten, knapp mit Wasser bedecken, salzen und zum Kochen bringen.

2. Das Zitronengras in vier Zentimeter lange Stücke schneiden und mitkochen, bis der Kürbis weich ist. Das Zitronengras wieder entfernen und alles andere pürieren.

3. Die Limettenblätter in breite Streifen schneiden und mit der Kokosmilch, der Currypaste und der Fischsoße aufkochen.

4. In der Zwischenzeit Blumenkohlröschen und Möhrenscheiben salzen und in einem Löffel Kokosöl anbraten. Die Kürbis-Kokossoße dazugeben und so lange kochen, bis das Gemüse bissfest ist.

5. Das Gemüse mit Reis servieren.