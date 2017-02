„Polpette di carne“ passt ausgezeichnet zum Picknick

Berlin. Ein wenig Seelenfutter gefällig? Ein Essen, das so richtig yummy ist, wo man sich reinlegen könnte, weil es so unglaublich lecker schmeckt? Nach Kindheit, nach Wohlfühlen, nach Geborgenheit? Das folgende Rezept könnte für viele ganz schnell zum absoluten Lieblingsrezept werden und ist auch bei Kindern beliebt.

Darauf gekommen bin ich in Bologna, der Heimatstadt nicht nur von Sauce Bolognese und Mortadella, sondern auch der Polpette – zu deutsch Fleischklößchen.

Ideal für das nächste Picknick

Durch den Zitronenabrieb schmecken die Fleischbällchen so wunderbar frisch, dass man sie auch gut kalt essen kann. Dieses Rezept eignet sich daher auch ausgezeichnet für das nächste Picknick.

Zutaten:

1 Biozitrone

1/2 Bund Lauchzwiebeln

120 Gramm Parmesan,

3 Knoblauchzehen

2 El Semmelbrösel

1 kg Mischhack

3 Eier, Olivenöl

700 ml passierte Tomaten

100 ml Rinderfond

1 El Rohrzucker, Basilikum und Oregano

1 Ciabatta, Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Zitrone heiß waschen, trocknen und die Schale fein abreiben. Die Lauchzwiebeln fein hacken, den Parmesan reiben. Beides in eine große Schüssel geben. Knoblauch schälen und dazupressen. Zitronenschale, Brösel, Gehacktes und Eier dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Alles miteinander verkneten und Bällchen daraus formen. In einer großen Pfanne das Öl erhitzen und die Bällchen rundherum anbraten. Herausnehmen und auf Küchenpapier abtropfen lassen. Für die Soße die passierten Tomaten mit etwas Olivenöl, Rinderfond und Zucker in einem großen Topf aufkochen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Bällchen dann bei kleiner Hitze 30 Minuten köcheln lassen. Kurz vor Ende der Garzeit die Kräuter dazugeben. Mit dem Brot servieren.