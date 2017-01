Laddu: Indisches Kichererbsen-Konfekt

Aachen.

Ein Laddu ist eine traditionelle indische Süßspeise in kugeliger Form. Statt Kugeln wird diese Variante aber am Ende in kleine Rauten geschnitten. Die Süßspeise besteht unter anderem aus Butter, geröstetem Kichererbsenmehl und Mandeln. Gewürze geben Laddu den gewissen Pfiff.