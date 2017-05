In Sirup, Chutney oder Konfitüre lassen sich Erdbeeren haltbar machen

Bruchsal. Sie suchen nach einem Rezept mit frischen Erdbeeren? Food-Journalistin und Buchautorin Inga Pfannebecker rät etwa zu Windbeuteln mit Ricotta-Erdbeeren-Füllung. Und das geht so:

Auf den richtigen Reifegrad achten „Bei grünlichen Stellen sind die Erdbeeren noch nicht reif. Dunkle Verfärbungen deuten auf überreife Früchte hin“, sagt Autorin Inga Pfannebecker. Mit dem idealen Reifegrad seien die Erdbeeren ein bis zwei Tage haltbar. Erdbeeren reifen nicht nach. Das Einfrieren der Erdbeeren verlängert die Haltbarkeit der Früchte auf ungefähr ein Jahr. Oder man kann die Erdbeeren erst pürieren und das Püree einfrieren. „Taut man die Früchte später wieder auf, sind sie ohnehin matschig“, sagt Pfannebecker. Besonders geeignet sind die Erdbeeren in dieser Form für Tortenfüllungen oder Kompott. (dpa)

Für die Windbeutel 125 ml Milch, 50 g Butter, eine Prise Salz, 200 g Mehl und vier Eier zusammenrühren und den entstandenen Teig in einen Spritzbeutel geben. Dann in gleichmäßiger Größe mehrere Tuffs auf ein Backblech spritzen und circa 35 Minuten backen.

Nach dem Backen im Ofen können die Windbeutel aufgeschnitten werden. Für die Füllung 250 g Ricotta mit etwas Honig und Zitronenschale verrühren. Anschließend die Paste auf die aufgeschnittenen Windbeutel geben. Die Erdbeeren halbieren oder vierteln und oben auf der Paste verteilen. Schließlich kann den Windbeuteln ihr Deckel aufgesetzt werden, und sie sind verzehrfertig.

Chutney aus Madagaskar

Wer nach einem nicht ganz so süßen Rezept sucht, kann frische Erdbeeren in einen Salat mit hineinschneiden. Aber erst kurz vor dem Servieren das Dressing hinzufügen, „ansonsten verlieren die Erdbeeren ihre schöne Optik“, sagt Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer.

Neben der herkömmlichen Marmelade kann man Erdbeeren auch in Sirup, Chutneys oder Konfitüre länger haltbar machen. „Dabei passen Erdbeeren hervorragend zu Rhabarber, Johannisbeeren, Sauerkirschen, Aprikosen oder Holunder. Auch ein Schuss Holunderblütensirup, Likör oder Obstbrand verleiht der Konfitüre nach dem Kochen eine ganz besondere Note“, sagt Petra Elzholz, Projektleiterin Einmachen der Dr. Oetker Versuchsküche. Im Sommer zum Grillen schmecken Erdbeeren in selbst gemachten, pikanten Soßen. Dafür bieten sich insbesondere Chutneys an: „Das sind süßsaure, zuweilen auch scharfe Soßen, die sich vielseitig einsetzen lassen“, sagt Elzholz.

Für ein Chutney nach madagassischer Art empfiehlt Elzholz 800g Erdbeeren zu waschen und in feine Stücke zu schneiden. Außerdem 200 g Zwiebeln abziehen und fein würfeln. Die Erdbeeren, Zwiebeln und 125 ml Himbeeressig in einem Topf mit Gelierzucker zehn Minuten kochen. Das Chutney mit Salz und Pfeffer abschmecken und zu Fleisch oder in Kombination mit Ziegenkäse servieren. So können Sie die Erdbeeren auch lange nach der Saison noch genießen.