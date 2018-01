Berlin - Für alle Suppenliebhaber, die Sellerie mögen

Berlin.

Winterzeit ist Suppenzeit. Die Vorteile liegen auf der Hand: Sie wärmt so schön von innen, und am nächsten Tag schmeckt sie noch mal so gut. Und wenn man ein Suppenkasper ist wie ich, ist man natürlich immer auf der Suche nach neuen interessanten Kombinationen. Warum nicht mal den süß-sauren Apfel mit der würzigen Sellerieknolle zusammen in einem Topf schwimmen lassen?