Cuban Sandwiches sind würzig, knusprig, gut

Köln. Spätestens seit dem Film „Kiss the Cook“ hat jeder Appetit auf eines der köstlichen Cuban Sandwiches. In der Komödie geht es um den Koch Carl Casper, der die Sandwiches in seinem Foodtruck zubereitet. In einer Szene sieht man Carl die Marinade für das Carne Asada, das Fleisch auf dem Sandwich, zubereiten.

„Das ist Carne Asada, versuch’s mal“, sagt Carl zu seinem Souschef und schiebt ihm ein Stück rosa gebratenes Fleisch mit der grünen Soße hin. „Wow, krasser Scheiß!“, ist sein Kommentar. Besser kann ich den Geschmack dieses Sandwiches nicht beschreiben.

Zutaten:

3-4 Baguettes

1,7 kg Schweineschulter (ohne Knochen)

170 g gekochter Schinken

250 g Emmentaler

6-8 saure Dill-Gurken, längs in Scheiben geschnitten

Senf (mild)

200 ml Olivenöl

200 ml frisch gepresster Orangensaft

100 ml frisch gepresster Limettensaft

8 Knoblauchzehen

3 Handvoll Korianderblätter

1 Handvoll Minze

1 EL Orangenabrieb

1 EL Oregano (getrocknet)

2 TL Cumin

Butter

Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Für die Marinade Olivenöl, Orangensaft und Limettensaft mit dem fein gehackten Knoblauch und den fein gehackten Kräutern vermengen und Oregano, Cumin und Orangenabrieb unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen.

Das Fleisch waschen, gut abtrocknen und im Ganzen über Nacht in der Marinade ziehen lassen.

Am nächsten Tag das Fleisch im vorgeheizten Backofen zunächst bei 220 Grad Umluft in einem Bräter etwa 30 Minuten braten, dann für weitere 90 Minuten bei 190 Grad. Je nach Größe des Fleischstücks müsste es dann gar sein. Ggf. kontrollieren und noch etwas länger braten lassen. Außen wird das Fleisch durch die Zutaten der Marinade dunkel, fast schwarz. Das ist in Ordnung, tut dem Aroma gut und kann später weggeschnitten werden.

Das Fleisch aus dem Ofen nehmen und etwas auskühlen lassen. Es schmeckt am besten, wenn es lauwarm auf dem Sandwich serviert wird.

In der Zwischenzeit die weiteren Zutaten vorbereiten: Den Kochschinken in einer beschichteten Pfanne ohne Fett leicht anbraten. Die Schwarte vom Fleisch abschneiden, die verbrannte Marinade abkratzen und das Fleisch in dünne Scheiben schneiden.

Das Baguette je nach Größe halbieren oder vierteln, aufschneiden und innen großzügig mit Butter bestreichen. Die Baguettescheiben mit der Butterseite nach unten in einer Pfanne knusprig anbraten.

Aus der Pfanne nehmen und die innere Seite der unteren Baguettehälfte mit 1-2 TL Senf bestreichen, beide äußeren Seiten des Baguettes noch mal großzügig mit Butter bestreichen.

Dann das Sandwich belegen: mit 1-2 Scheiben des marinierten Schweinefleischs, 1-2 Scheiben vom angebratenen Schinken, 1-2 Scheiben Käse und ein paar Scheiben Gurke.

Das Baguette zusammensetzen und in einem Sandwichtoaster kurz von beiden Seiten toasten, so dass es außen knusprig, leicht braun wird und der Käse etwas zerläuft. Wer keinen Sandwichtoaster hat, kann das Baguette auch in der Pfanne noch mal von beiden Seiten kurz anbraten. Damit es nicht auseinanderfällt, lässt es sich mit Tellern beschweren.