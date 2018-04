Update. So ist es aktuell um die Energieversorgung bestellt

Berlin. Strom, Wärme, Gas und Mineralöl in den Fokus rückte erst kürzlich das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit brandaktuellen Energiedaten zum Thema.

Was sich hinter dem Mammutwerk versteckt, zeigt dieser Beitrag stichpunktartig auf.

Stromversorgung

Seit dem Jahr 1998 hat der Markt der Stromversorger eine ganz neue Gestalt angenommen. Der Grund: Die Liberalisierung hat den Weg gebahnt für eine Reihe von Anbietern. Im Jahr 2016 sollen es bereits mehr als 1.500 Anbieter gewesen sein. Im Jahr 2017 belief sich die Kraftwerkskapazität auf 205 Gigawatt. Etwa 48 der Energie kommt aus erneuerbaren Energien. Fünf Prozent stammen noch immer aus Kernkraftwerken.

Der Stromverbrauch in Deutschland - in Höhe von 594 Terrawattstunden - könnte aus Energie aus dem Inland gespeist werden. In der Praxis werden 27 Terrawattstunden importiert und 80,7 Terrawattstunden exportiert. Die größten Stromverbraucher sind Industriebetriebe. An zweiter Stelle folgen private Haushalte.

Vor allem die große Anzahl an Stromanbietern macht es dem Otto-Normalverbraucher mitunter schwer, den passenden Anbieter auszuwählen. In der Praxis beantwortet der Verbraucher diese Unsicherheit mit einem Gang zu einem Vergleichsportal. Gute Idee, wenn auch hier das Know-how vorhanden ist, mit den Daten dort richtig umzugehen. Worauf zu achten ist, zeigt beispielsweise ein Blick auf Stromvergleich.de:

1. Der erste Schritt ist vergleichsweise simpel: Anzahl der Personen oder Stromverbrauch eintragen. Postleitzahl eingeben und schon gibt es das erste Ergebnis.

2. Das erste Ergebnis zeigt bereits, welche Anbieter in Frage kommen könnten. Gerankt wird je nach individuellem Wunsch. Voreingestellt ist der Endpreis. Tipp: Was dieser beinhaltet, steht direkt darunter. Ebenfalls wichtig: Der Cent-Preis pro Kilowattstunde. Die wichtigsten Tarifinformationen auf den ersten Blick sind ebenfalls übersichtlich gelistet.

3. Nun geht es um die Feinjustierung: Preisgarantie, Laufzeit, Vertragsverlängerung, Kündigungsfrist, Ökostrom-Anteile, Online-Tarife sowie etwaige Boni können bei der Wahl des Stromanbieters als Filter fungieren - oder eben nicht. Je nach individuellem Wunsch.

Vergleichsportale nehmen dem Endverbraucher hier jede Menge Arbeit ab. Was jedoch nicht ausbleibt, ist der Blick in die Vertragsdetails. Tipp: Es ist absolut ausreichend, den Vertrag zu prüfen, der final unterschrieben wird.

Wärmeversorgung

Knapp 600 Betriebe sorgen dafür, dass Privatpersonen sowie Unternehmen Wärme in Deutschland bekommen. Um die Intention umzusetzen - möglichst wenig Wärme zu verbrauchen und diese auch noch möglichst umweltfreundlich herzustellen - gibt es diese Ansätze:

1.) Um den Wärmebedarf zu optimieren, ist die Ist-Analyse der beste Ausgangspunkt. Wie viel Wärme wird verbraucht? Wo wird sie verbraucht? Und an welchen Stellschrauben könnten die Betroffenen drehen, um den Verbrauch zu verringern? Zehn praktische Tipps rund ums Thema Heizkosten sparen, gibt es unter n-tv.de.

2.) Um die Wärmeerzeugung effizient zu gestalten, sind meist einige Umstrukturierungen und Umbauten nötig, die sowohl in Privathaushalten umgesetzt werden können, als auch in der Industrie. Effizient ist es, auf eine hochwertige Wärmeerzeugung zu setzen und auf kurze Wege, die dem Ansatz der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Auch eine effiziente Wärmerückgewinnung ist an dieser Stelle zu bedenken.

Gasversorgung

Über 1000 Betriebe tragen in Deutschland dafür Sorge, dass die Gasversorgung von Unternehmen und Privathaushalten gewährleistet ist. Beim Primärenergieverbrauch hält Erdgas 22,6 Prozent. Transportiert über lange Rohrleitungen rast das Erdgas buchstäblich durch das ganze Land und auch über die Grenzen hinaus.

Eine Gesamtlänge von 511.000 Kilometern misst das deutsche Gasnetz. Manchmal kommt es zu Lecks in der Leitung, die dann meist für großangelegte Sperrzonen in der Stadt sorgen. Ähnlich wie der Strommarkt ist auch der Gasmarkt voll von verschiedenen Anbietern, die es auszuwählen gilt. Auch in diesem Bereich gibt es Vergleichsportale, die eine schnelle Übersicht über die Anbieter und deren Preise ermöglicht.

Das Problem: Nun sechs Prozent des Gasverbrauchs können auch über die heimische Produktion abgedeckt werden. Größter Zulieferer war im Jahr 2016 Norwegen mit 31 Prozent. Auch die Niederlande lieferten ebenfalls 31 Prozent. Die Importabhängigkeit ist gerade in punkto Erdgas enorm hoch.

Mineralölversorgung

In 13 Raffinerien deutschlandweit werden über 100 Millionen Tonnen an Rohöl verarbeitet. Damit sichert sich Deutschland den Platz als größter Raffineriestandort in der EU. Ob das künftig so bleiben wird, steht in den Sternen. Der Grund: Es verringert sich die Nachfrage nach Öl. Raffinerien, die sich vor allem im Norden Deutschlands - in Niedersachen und Schleswig-Holstein - befinden, schließen sogar.

Im Jahr 2016 wurden 91,2 Millionen Tonnen an Rohöl nach Deutschland importiert. Um den Rohöltransport zu ermöglichen, dienen Tanklager, die es in Deutschland in großer Anzahl gibt. Ölkrisen in der Vergangenheit haben die Verantwortlichen geleert, Sicherheitsmechanismen zu installieren.

So gibt es heute schnelle Reaktionsmöglichkeiten für den Fall einer Versorgungsstörung. Der sogenannte Erdölbevorratungsverband sorgt dafür, dass ein Versorgungsausfall von immerhin 90 Tagen, also fast drei Monaten, überbrückt werden kann.

Recherchetipp: Unter bmwi.de steht die komplette Broschüre "Energiedaten: Gesamtausgabe" (Stand: Januar 2018) zum Download bereit.