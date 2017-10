VR Bank in Würselen und Sparkasse Hoengen eG wollen fusionieren Letzte Aktualisierung: 20. Oktober 2017, 18:46 Uhr

Würselen. Die Genossenschaftsbanken Spar- und Darlehnskasse Hoengen eG mit Sitz in Alsdorf-Hoengen und die VR-Bank eG – Region Aachen in Würselen wollen im kommenden Jahr fusionieren. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde von Aufsichtsrat und Vorstand beider Häuser bereits unterzeichnet, teilten beide Institute am Freitag mit.