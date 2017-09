Ausbildungsbotschafter der IHK an Schulen

Im Rahmen des Projekts „Ausbildungsbotschafter“ der IHK stellen Azubis ihre Berufe in Klassen allgemeinbildender Schulen vor und bieten so einen Austausch auf Augenhöhe an. Ziel ist, mehr junge Menschen für einen Ausbildungsberuf zu begeistern.

Weitere Informationen unter www.ausbildungsbotschafter-nrw.de.