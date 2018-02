Steuerfahnder, Steuerberater, Buchautor

Frank Wehrheim ist Steuerberater und Buchautor. Bundesweit bekannt wurde der 68-Jährige allerdings durch seine langjährige Tätigkeit als Steuerfahnder am Finanzplatz Frankfurt. Dort leitete Wehrheim in den 90er Jahren spektakuläre Ermittlungen gegen Banken. Allein eine Durchsuchung der Commerzbank brachte damals rund eine Milliarde Euro an Steuernachzahlungen ein.

In den Jahren nach diesem Erfolg wurde seine Abteilung jedoch zerschlagen. Fahnder wurden aus ihrem Job gedrängt – vor allem, nachdem sie Ermittlungen im Schwarzgeldskandal der hessischen CDU aufgenommen hatten. Einige seiner Kollegen wurden sogar von Psychiatern mit falschen Gutachten für verrückt erklärt und zwangspensioniert. Es dauerte Jahre, bis sie vom Landgericht Frankfurt rehabilitiert wurden.

Wehrheim protestierte gegen den Umgang mit seinen Kollegen. 2009 quittierte er den Dienst und ließ sich in Bad Homburg als Steuerberater nieder.

Im gleichen Jahr erhielt Wehrheim von der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler den Whistleblowerpreis. Die Begründung: Wehrheim habe Missstände in der hessischen Finanzverwaltung aufgedeckt.

Über seine Erfahrung hat Wehrheim ein Buch geschrieben. „Inside Steuerfahndung – ein Steuerfahnder verrät erstmals die Methoden und Geheimnisse der Behörde“, ist 2011 im Münchener Fachbuch-Verlag Riva erschienen.