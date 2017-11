Rund 2000 Besucher zu „Nacht der Unternehmen“ erwartet

Aachen. Für viele Studenten sieht der Plan für die nähere Zukunft etwa so aus: In Aachen studieren, und dann schnell weiter zu einem der großen Namen in der Technik- oder IT-Branche. Das soll sich unter anderem mit der „Nacht der Unternehmen“ ändern, die am Dienstag, 7. November, zum zehnten Mal im Technologiezentrum Aachen stattfindet.

Ab 17 Uhr werden sich dann rund 100 Unternehmen aus der Region den Besuchern präsentieren – und dabei vielleicht auch schon den einen oder anderen künftigen Mitarbeiter anwerben.

„Mit dem diesjährigen Schwerpunkt auf Digitalisierung hoffen wir, dass auch einige unserer Absolventen aus den technischen Studiengängen in der Region bleiben, um hier erste Erfahrungen zu sammeln“, sagt Antonia Csiba, Leiterin des Career Service an der FH Aachen. Auch die Leiterin des Career Centers an der RWTH, Anja Robert, ist überzeugt, dass die „Nacht der Unternehmen“ wichtige erste Kontakte zwischen Studienabgängern und regionalen Firmen knüpfen kann.

Das Besondere dabei ist, dass sich die Veranstaltung nicht allein auf die Ausstellung im Technologiezentrum beschränkt. Speziell für diesen Abend eingerichtete Buslinien bringen die Besucher direkt zu den Standorten der Unternehmen, wo sie sich selbst ein Bild des potenziellen künftigen Arbeitgebers machen können – auch bis nach Belgien und in die Niederlande. „Bis jetzt gab es jedes Jahr wieder einige neue Unternehmen zu entdecken, bei denen man gleich vor Ort in die Betriebsatmosphäre hineinfühlen konnte“, sagt Sven Pennings vom Fachbereich Wirtschaft der Stadt Aachen.

Insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen sei die Veranstaltung eine Gelegenheit, ohne großen finanziellen Aufwand mit qualifizierten Nachwuchskräften in Kontakt zu treten, betont Stephan Gielgen von der Arbeitsagentur Aachen-Düren.

Neben den Busfahrten zu den Firmenstandorten gibt es im Technologiezentrum zudem Podiumsdiskussionen, Bewerbungsmappen-Checks und es können kostenlos Bewerbungsfotos gemacht werden. Zur „Nacht der Unternehmen“ erwarten die Veranstalter rund 2000 Besucher – der Eintritt ist für alle frei.