Berlin/Aachen - Neues IT-Kompetenzzentrum in Aachen

Neues IT-Kompetenzzentrum in Aachen Von: at

Letzte Aktualisierung: 4. Dezember 2017, 20:04 Uhr

Berlin/Aachen. Das Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum „IT-Wirtschaft“ hat am Montag unter anderem in Aachen seine Arbeit aufgenommen. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sieht in den insgesamt 22 Kompetenzzentren „ein bundesweit flächendeckendes Unterstützungsnetzwerk für den Mittelstand“ (BITMi).