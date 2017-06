Neuer Vorstand bei Aixtron

Herzogenrath. Personalle Veränderungen an der Spitze des Herzogenrather Spezialmaschinenbauers Axitron: Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, soll Felix Grawert neues Mitglied des Vorstands werden. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Kim Schindelhauer wird wieder den Vorsitz des Aixtron-Aufsichtsrats Herzogenrath übernehmen.

„Grawert wird die Position spätestens zum 1. Oktober 2017 übernehmen“, heißt vom Unternehmen. Geplant sei, dass Bernd Schulte als bisheriges Vorstandsmitglied zusammen mit Felix Grawert das Unternemen führen soll.

Kim Schindelhauer werde wieder den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen und die Strategieprojekte des Unternehmens eng begleiten.

Grawert kommt von Infineon Technologies. Zuvor betreute er acht Jahre bei der Beratungsgesellschaft McKinsey & Company Industrieprojekte aus der Hochtechnologie- und Halbleiterbranche.

Der neue Vorstand hat einen Studienabschluss in Elektrotechnik der Universität Karlsruhe sowie einen Master of Science in Electrical and Computer Engineering des Georgia Institute of Technology. Zudem promovierte er am Massachusetts Institute of Technology (MIT) mit dem Abschluss PhD in Electrical Engineering and Computer Science.