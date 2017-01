Würselen. Die Würselener Großbäckerei Kronenbrot ist gerettet. Acht Monate, nachdem das Traditionsunternehmen einen Insolvenzantrag einreichen musste, ist ein Investor gefunden.

Das teilte Insolvenzverwalter Mark Boddenberg am Montag mit. Demnach übernimmt zum 1. Februar eine Gruppe von institutionellen Investoren, die von der Londoner Vermögensverwaltung Signal Capital Partner beraten wurden, das Unternehmen.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die drei Standorte in Würselen, Köln und Witten sollen erhalten bleiben, ebenso die allermeisten der rund 1200 Arbeitsplätze. 94 auslaufende Zeitverträge sollen nicht verlängert werden, außerdem werden zwölf unbefristete Verträge – verteilt über die drei Standorte – aufgelöst.

In Verhandlungen mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten wurden für die Mitarbeiter ein Bestandsschutz und eine Arbeitsplatzgarantie erzielt. Im Gegenzug verzichten die Mitarbeiter, die am Montag am Standort Würselen informiert wurden, auf einen Teil ihres Lohns und Gehalts.

Der Verkauf geschieht im Rahmen einer sogenannten übertragenden Sanierung. Dazu werden die gesunden Teile des Unternehmens in neue Gesellschaften übertragen. Die Schulden und die nicht mehr überlebensfähigen Teile verbleiben in der „alten“ Kronenbrot KG Franz Mainz, die dann irgendwann abgewickelt wird. Die Gläubiger werden nach Prüfung der Ansprüche aus dem Geld bedient, das der neue Eigentümer zahlt.

Die Kronenbrot KG war in der Vergangenheit nicht zuletzt durch erhebliche Preissteigerungen bei den Rohstoffen sowie aufgrund eines hohen Margen- und Wettbewerbsdrucks in die roten Zahlen gerutscht. Trotz jahrelanger stabiler Absatzzahlen führte die geringe Profitabilität in die Verlustzone und schließlich zum Insolvenzantrag.