Neue Normen, E-Autos, Strafen: So sollen die Autos sauberer werden

Nach Angaben der EU-Kommission ist der Verkehr mit 25 Prozent an den Treibhausgas-Emissionen in der EU beteiligt. Davon entfallen 22 Prozent auf den Straßenverkehr. Um die Zusagen des Pariser Abkommens einzuhalten, sei es daher nötig, die CO2-Emissionen in diesem Bereich um 40 Prozent zu senken.

Strengere Normen für Pkw: Bis 2021 darf die Fahrzeugflotte jedes Herstellers im Schnitt höchstens 95 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer ausstoßen. Nun kommen neue Auflagen hinzu: Bis 2025 muss der Ausstoß um 15 Prozent unter diesem Wert liegen (30 Prozent bis 2030). Dies gilt auch für leichte Nutzfahrzeuge. Einem Hersteller, der das nicht schafft, drohen Geldbußen. Wer bessere Autos baut, bekommt Bonuspunkte. In alle Neuwagen werden Verbrauchsanzeigen eingebaut. Laut Kommission spart der Käufer eines solchen Pkw 2025 rund 600 Euro im Jahr (1500 Euro in 2030).

Mehr Saft für E-Autos: Mit 800 Millionen Euro fördert die EU bis 2020 Ladestationen für E-Autos und andere alternative Motoren. Mit weiteren 200 Millionen Euro sollen europäische Standorte für Batterien unterstützt werden.

Elektroautos am Start: Brüssel schreibt keine Quote für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben vor. Bis 2025 müssen mindestens 15 Prozent, bis 2030 dann 30 Prozent einer Herstellerflotte aus emissionsarmen Fahrzeugen bestehen (weniger als 50 Gramm CO2 je gefahrenem Kilometer). Ob die Autobauer diesen Anteil mit E-Antrieben oder zum Beispiel mit CO2-armen Dieselmotoren erreicht, wird nicht vorgeschrieben.

Strafen drohen: Die konkreten Strafen für das Verpassen der Ziele stehen noch aus. Schon für die Ziele 2021 gilt aber: Ein Autobauer, dessen Fahrzeuge im Schnitt mehr als 95 Gramm CO2 je gefahrenem Kilometer auspusten, muss 95 Euro je Gramm und Fahrzeug zahlen. (dr)