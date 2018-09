Auszeichnung für eine bedeutende Forscherin

Emmanuelle Charpentier wurde am 11. Dezember 1968 in Juvisy-sur-Orge in Frankreich geboren. Sie studierte Biologie, Mikrobiologie und Genetik in Paris, wo sie auch ihren Doktortitel erwarb.

Als Privatdozentin in Wien kam sie zu Beginn der 2000er Jahre das erste Mal mit dem Thema Crispr in Kontakt und machte es zu ihrem Forschungsfeld. Zusammen mit der Wissenschaftlerin Jennifer Doudna entwickelte sie den Mechanismus zu einer leistungsstarken Technologie weiter.

erhält sie am Freitag, 7. September, in einem feierlichen Akt im Aachener Rathaus den Ingenieurpreis. Es ist eine gemeinsame Auszeichnung von RWTH Aachen und Stadt Aachen.