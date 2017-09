Eine Flaute für die Windkraftbranche in NRW

Düsseldorf. Wegen fehlender politischer Rahmenbedingungen ist der weitere Ausbau der Windenergie offenbar bundesweit gefährdet. Spätestens ab Mitte 2018 drohe in der Windkraftbranche ein „schwerer Strukturbruch“, sagte der Vorsitzende des NRW-Landesverbands Erneuerbare Energien (LEE), Reiner Priggen. Derzeit seien tausende Arbeitsplätze und Investitionen in Milliardenhöhe gefährdet.

Deutschland drohe seine Weltmarktführerschaft bei Technologie und Logistik der Windkraft aufs Spiel zu setzen, beklagte der aus Aachen stammende LEE-Vorsitzende. Ein seit diesem Jahr geltendes neues Ausschreibungsverfahren habe bereits zu „erheblichen Arbeitsplatzverlusten“ geführt. Das politische Ziel, bis 2025 mindestens 30 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, sei ebenso gefährdet wie die Einhaltung der Pariser Klimaschutzverpflichtungen.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat nach Darstellung Priggens einen „handwerklichen Fehler“. Dieser Fehler habe dazu geführt, dass sich Monopolisten mit „Dumpingpreisen“ bei der Versteigerung Windkraftprojekte gesichert hätten, für die es derzeit noch gar keine gesetzlichen Planungsgrundlagen gebe. Dadurch werde der Ausbau der Windenergie deutschlandweit dramatisch verzögert.

Für das Jahr 2019 könnten nach gegenwärtigem Stand in NRW bisher nur zwei Windkraftanlagen gebaut werden. Im vergangen Jahr seien noch 220 neue Windräder an Rhein und Ruhr errichtet worden. In diesem Jahr würden landesweit vermutlich sogar 230 bis 240 neue Anlagen realisiert. Etwa 150 Windräder seien noch in der Planungs-Pipeline. Diese Anlagen könnten wegen politischer Fehlentwicklungen aber zum Teil nicht realisiert werden. Alleine die bäuerlich strukturierten Bürgerwind-Projekte im Münsterland müssten vermutlich Investitionseinbußen von 800 Millionen Euro hinnehmen.

Priggen, der viele Jahre als Fraktionschef der Grünen im Landtag tätig war, kündigte Gespräche mit der schwarzen-gelben Landesregierung an, um im bevölkerungsreichsten Bundesland bessere Rahmenbedingungen für die Windenergie durchzusetzen. Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU und FDP darauf verständigt, dass künftig bei der Errichtung von Windkraftanlagen ein Abstand von mindestens 1500 Metern zur Wohnbebauung in Ortschaften bestehen muss. Zudem soll der Bau von Windrädern im Wald vollständig untersagt werden.

Damit würden in NRW 80 bis 90 Prozent der Flächen für Windkraftanlagen entfallen, beklagte Priggen. Deshalb wolle er die Regierung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) davon überzeugen, dass ein Abstand von 1000 bis 1100 Metern völlig ausreichend sei. Eine striktere Regelung würde auch mit den Bundesemissionsschutz-Gesetzen kollidieren und den Kommunen Klagemöglichkeiten gegen das Land eröffnen. „Hier brauchen wir Rechtssicherheit.“

In Nordrhein-Westfalen erzeugen gegenwärtig 3447 Windkraftanlagen laut dem Landesverband Erneuerbarer Energien ein Gesamtvolumen von 4900 Megawatt. Damit belegt NRW Platz fünf unter allen 16 Bundesländern. Nach Einschätzung von LEE-Chef Priggen ist an Rhein und Ruhr pro Jahr der Zubau von etwa 200 neuen Windrädern mit etwa 650 Megawatt Gesamtleistung notwendig, um die von der Politik selbstgesteckten Ziele bei der Energiewende und dem Klimaschutz auch tatsächlich erreichen zu können.