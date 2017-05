Ein Leben für das Aachener WZL

Aachen. 31 Jahre war er Leiter des Lehrstuhls für Werkzeugmaschinen am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen: Professor Manfred Weck. Über Jahrzehnte hat er die Entwicklung der Werkzeugmaschinen als Herz der Produktion entscheidend geprägt.

„Er hat die Werkzeugmaschine bis in die kleinsten Wirkungsmechanismen erforscht“, erklärt der Rektor der RWTH Aachen, Professor Ernst Schmachtenberg.

Am Freitag, 8. September, wird Manfred Weck von RWTH und Stadt Aachen in einem Festakt im Krönungssaal des Rathauses für sein Lebenswerk mit dem Aachener Ingenieurpreis ausgezeichnet. Eine Woche später, am 16. September, hält er die Keynote Speech beim Graduiertenfest der Hochschule – vor rund 5000 Teilnehmern.

Mit dem Aachener Ingenieurpreis werden Menschen geehrt, die mit ihrem Schaffen einen maßgeblichen Beitrag zur positiven Wahrnehmung oder Weiterentwicklung des Ingenieurwesens geleistet haben. Bisherige Preisträger sind Berthold Leibinger (Gesellschafter der Trumpf GmbH + Co. KG), Franz F. Pischinger (Gründer der Aachener FEV Motorentechnik GmbH) und der Wissenschaftsastronaut Thomas Reiter.

Manfred Weck, der am 20. November 1937 in Solingen geboren wurde, steht für die Entwicklung des Maschinenbaus vom kräftezehrenden Handantrieb zur durchdringenden Digitalisierung. 1973 kam Weck nach einem Intermezzo in der Industrie zurück an das WZL in Aachen und wurde dort einer der Nachfolger von Herwart Opitz. 2004 ging Weck in den Ruhestand, wobei er immer noch einmal pro Woche vor Ort erscheint – in dem 2007 eröffneten „Manfred-Weck-Haus“, das die Kollegen nach ihm benannt haben.