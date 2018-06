Aachen - e.GO will mit ZF Friedrichshafen selbstfahrende Elektrobusse bauen

Aachen.

Der Aachener Elektroautobauer e.GO AG und der Friedrichshafener Automobilzulieferer ZF wollen in Kürze mit der Serienproduktion eines autonom fahrenden Elektro-Kleinbusses beginnen. Das Fahrzeug soll in Aachen gebaut werden. Das bestätigte die e.GO AG am Donnerstag auf Anfrage unserer Zeitung.