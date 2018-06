Siegburg/Merzenich.

Prototypen haben es an sich, dass sie auch mal aussehen, als würden sie gar nichts nutzen. So unfertig und simpel wirken sie. Über ein dünnes Stück Lattenrost, um das schwarzer Stoff gewickelt ist, kann man genau das sagen. Dabei ist dieser Prototyp ein Ergebnis von rund drei Jahren Forschung, das eventuell irgendwann die Arbeit in Pflegeheimen effizienter und besser machen könnte – falls aus der Forschung tatsächlich ein Produkt werden sollte.