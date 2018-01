Region - Der Bedarf an Fachkräften in der Industrie ist höher als das Angebot

Region. Das Thema ist schleichend in die Betriebe gekommen, und es wird sie nicht mehr loslassen. Der Fachkräftemangel grassiert auch in der Industrie, der Bedarf ist höher als das Angebot. Zwei Beispiele aus der Region.

Auf der Visitenkarte von Thomas Bürger steht „Group Leader Human Resources“. Der 41-Jährige ist stellvertretender Personalleiter bei der Firma CAE Elektronik in Stolberg. Die Firma, deren Mutter in Montreal sitzt, entwickelt und produziert Simulationssysteme, die für die Aus- und Weiterbildung von zivilen und militärischen Flugzeugführern oder für flugtechnisches Personal eingesetzt werden. CAE bietet noch weitere Simulationslösungen an, zum Beispiel für die Eurofighter-Pilotenausbildung. Dafür braucht sie viel geschultes und erfahrenes Fachpersonal am Standort in Stolberg aber auch anderen Standorten in Deutschland und Europa. Projektmanager, Softwareentwickler, Integrationsspezialisten, Testingenieure – die Fahndungsliste ist umfangreich. Und es ist eine Liste mit etwa 50 freien Stellen.

Seit etwa drei Jahren, sagt Bürger, habe sich die Lage verschärft. Erfahrene Mitarbeiter werden immer seltener von den Headhuntern angeboten. Die Arbeitslosenquote im Bereich der Akademiker ist gering, der Wechseldruck ebenso. Und nicht jeder potenzielle Bewerber freundet sich mit der Region an. „Wir haben den Prozess an der rückläufigen Zahl von Interessenten festgestellt“, sagt Bürger. Das Unternehmen reagiert auf die neue Marktsituation, weitet die eigene Akquise weiter aus. CAE ist verstärkt auf Messen vertreten, geht auf Schulen zu, beteiligt sich an der „Nacht der Ausbildung“, wirbt um Personal bevorzugt in Spanien und Portugal. Da CAE kein Endkundengeschäft betreibt, ist die Firma in der Öffentlichkeit eher unbekannt. Das soll sich ändern – und zwar möglichst schnell.

Kleiner Wunschzettel

Das Problem, erfahrene Ingenieure zu gewinnen, wird sich weiter verschärfen. „Da müssen wir als Unternehmen nun schneller und entschlossener werden“, sagt Bürger. Die Fluktuation ist gering in den Unternehmen, wer einmal auf der Lohnliste steht, will selten weg. Bürger selbst pendelt seit sieben Jahren jeden Tag aus Bonn. „Ich mag das Unternehmen, mag, wie es wächst, sich verändert und agiler wird.“

Wenn er einen Wunschzettel bei Verbänden oder bei politischen Gremien einreichen dürfte, wäre der eher klein. Er setzt darauf, dass es weiterhin eine fundierte akademische Ausbildung gibt und hofft, dass sich viel mehr Frauen für die Ingenieursstudiengänge einschreiben. Bürger sagt, dass er nicht übertrieben optimistisch sei, wie sich der Fachkräftemarkt entwickeln werde. „Interessante Arbeitsaufgaben anzubieten, reicht heute nicht mehr. Jetzt geht es darum, einen zufriedenen Mitarbeiter zu haben, der seine Karrieremöglichkeiten vor Augen hat und eine gute Work-Life-Balance findet.“

Die Zufriedenheit der CAE-Mitarbeiter wird regelmäßig abgefragt. Weiche Faktoren haben an Bedeutung gewonnen. Am Standort Stolberg ist ein neues „Ideenmanagementsystem“ installiert worden. Eine „Café Lounge“ wurde eingerichtet, im Keller durften Mitarbeiter Billardtisch und Kicker für die Pausen aufstellen, weitere Investitionen in den Standort beginnen in diesem Jahr. Die Mitarbeiter erhalten längst Angebote auch für die Freizeit: Es gibt eine Lauf- und eine Fußballgruppe, wer will, kann mit Kollegen wandern gehen. Vor einem knappen Jahr hat sich eine kleine CAE-Band gegründet. Einen eigenen Namen haben die Musiker noch nicht gefunden, einen Auftritt gab es dennoch: beim 70. Geburtstag des Konzerns.

Aufnahmeritual

Ortswechsel. Anfang des Monats gibt es immer eine Art Aufnahmeritual bei der Firma FEV, einem der weltweit größten unabhängigen Dienstleister für die Entwicklung von Verbrennungsmotoren und Fahrzeugtechnik. Das Engineering-Unternehmen aus Aachen begrüßt im Hauptsitz an der Neuenhofstraße im Schnitt 30 neue Mitarbeiter – technisches Fachpersonal. Monat für Monat. Die Firmenchronik ist eine Erfolgsgeschichte, zweistelliges Umsatzwachstum ist keine Seltenheit, weltweit arbeiten 4700 Mitarbeiter für die Firma FEV, die Franz Pischinger vor 39 Jahren gegründet hat.

In Deutschland sind es 2500, der überwiegende Teil an den Standorten Aachen und Alsdorf-Hoengen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist das zentrale Thema geworden, sagt Vice President und Personalleiter Peter Wolters. Die Konjunktur brummt, und das verschärft bei einem weltweit operierenden Unternehmen die Nachfrage nach Ingenieuren. „Das Problem wird drängender“, sagt Wolters. Alleine am Standort Aachen sind derzeit mehr als 100 Stellen nicht besetzt.

Manchmal könnten freie Positionen erst zeitversetzt besetzt werden, Vakanzen von einem halben Jahr kommen vor. Dabei wächst regional die Konkurrenz gerade erst heran, zum Beispiel in der wachsenden Produktion von Elektroautos. FEV sucht bundesweit, sagt Wolters. Das Unternehmen macht auf der eigenen Homepage, auf Jobbörsen, auf Messen, in sozialen Netzwerken auf sich aufmerksam, schaltet Personalberater ein, um spezielle Posten besser besetzen zu können.

In diesem Jahr wird das Budget, um auch überregional bekannter zu werden, erhöht. „Wir haben die Situation noch im Griff“, sagt Wolters, „aber unser Aufwand, gutes Personal mit den gewünschten Kompetenzen zu finden, wird immer größer.“ Parallel wächst das Team „Personalgewinnung“.

Der Markt hat sich geändert

Die Nähe zu den renommierten Hochschulen hilft, sagt Wolters, aber sie löst das Problem nicht. Von den 30 neuen Mitarbeitern, die seit Jahresbeginn für FEV in Aachen oder Alsdorf arbeiten, kommen nur acht nicht aus der Region. Der Markt hat sich geändert, sagt Wolters nach 22 Jahren Berufserfahrung in seinem Unternehmen. Es hat sich zu einem ausgeprägten Bewerbermarkt entwickelt. „Wir treffen fast immer auf sehr selbstbewusste, gut informierte Kandidaten, mit denen wir auf Augenhöhe verhandeln.“

Weltweit läuft die Suche nach Fachkräften, zu Jahresbeginn stießen wieder einmal ein Brasilianer und ein Inder zu der internationalen Belegschaft. Da sind häufig komplexe bürokratische Verfahren vorgeschaltet, um eine Arbeitserlaubnis zu erlangen. Wolters sagt, eine Vereinfachung solcher Vorgänge würde den Unternehmen deutlich helfen.

Neuankömmlinge erhalten Basis-Sprachkurse, werden bei Behördengängen begleitet und bekommen auch schon einmal in den ersten Monaten ein Apartment auf Firmenkosten. Zu den weichen Faktoren gehört auch, dass mit angrenzenden Firmen wie Babor oder Grünen–thal die Kindertagesstätte Karlinis gegründet wurde, die sich an den Dienstzeiten der Eltern orientiert. Ferien macht Karlinis nicht. An jedem Tag sind ausreichend Erzieher im Einsatz – auch wenn das ebenfalls ein Mangelberuf ist. Aber das ist ein anderes Thema.