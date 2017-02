Was passierte letzte Nacht in Schweden? Die Welt sucht und lacht

Washington/Stockholm. Wieder einmal sorgt Donald Trump erst für Erstaunen, dann reichlich witzigen Wirbel im Netz. „Schaut euch an, was letzte Nacht in Schweden passiert ist“, rief er seinen Anhängern bei einem Auftritt zu. Er schien auf angebliche Untaten von Einwanderern anzuspielen - die es jedoch gar nicht gab. Es folgte eine weltweite heitere Suche nach dem, was das skandinavische Land heimgesucht haben könnte.

Fest stand nur: Es muss etwas Fürchterliches gewesen sein. Die NDR-Satiresendung Extra 3 rief zur Sicherheit gleich einmal die ganz große Betroffenheit aus:

Viele Twitterer erinnerten an die ungezählten Toten des Massakers von Bowling Green. Auch dieser Anschlag war vor einigen Wochen von Trumps Beraterin Kellyanne Conway komplett erfunden worden.

Sweden stood with us after Bowling Green. Today we stand with Sweden. — Gary Shteyngart (@Shteyngart) 19. Februar 2017

Auch die Medien beteiligten sich an der Aufklärung. Die schwedische Zeitung Aftonbladet sprang den Suchenden zur Seite und veröffentlichte eine Liste der gravierendsten Ereignisse zur fraglichen Zeit in dem skandinavischen Land. Hier einige Auszüge:



18.42 Uhr: Der berühmte Sänger Owe Thörnqvist wird bei einer Probe für den Musikwettbewerb Melodifestivalen von technischen Problemen heimgesucht (für alle Fans: Er gewann den Wettstreit am Tag darauf trotzdem).



Der berühmte Sänger Owe Thörnqvist wird bei einer Probe für den Musikwettbewerb Melodifestivalen von technischen Problemen heimgesucht (für alle Fans: Er gewann den Wettstreit am Tag darauf trotzdem). 20.46 Uhr: Wegen schlechten Wetters im Norden des Landes wird die Landstraße E10 zwischen Katterjåkk und der Landesgrenze gesperrt.



Wegen schlechten Wetters im Norden des Landes wird die Landstraße E10 zwischen Katterjåkk und der Landesgrenze gesperrt. 0.17 Uhr: In Stockholm verfolgt die Polizei einen gestohlenen Peugeot. In der Engelbrektsgatan wird der Wagen schließlich gerammt und zum Stehen gebracht. Den betrunkenen Fahrer erwartet ein Verfahren wegen Trunkenheit am Steuer, Verkehrsverstößen und Autodiebstahl.





Dieser Tatverdächtige wurde identifiziert für die Vorfälle letzte Nacht.Aktuell hat er sich in einem Schuppen verschanzt #LastNightInSweden pic.twitter.com/sEqnEciVJe — Andreas Potzlow (@potzlow) 19. Februar 2017

In den sozialen Netzwerken kennt die Fantasie der Spürnasen kaum Grenzen. Dieser Twitternutzer macht einen einschlägig polizeibekannten Prominenten als Ursache der Geschehnisse aus:



Oder sollte das Ganze nur ein Missverständnis gewesen sein?



Mittlerweile sind allerdings erste Opfer bekannt:

Gemeinsam mit #Trump bin ich schockiert, was da #lastnightinsweden passiert ist. Es bleibt mir nur ein solidarisches #PrayforSweden pic.twitter.com/XyBjH90iNC — Matthias Knödler (@knut0669) 19. Februar 2017

Und es gibt Fotos des verstörenden Geschehens:

President Trump referenced the horrible incident in Sweden last night. Here's a photo of the chaos: pic.twitter.com/cuGP5qOz50 — Dan Wilbur (@DanWilbur) 19. Februar 2017

Nicht alle sind jugendfrei. Last night in Sweden love happened. #LastNightInSweden pic.twitter.com/Jr8gHg9rSJ — Kim Lundström (@McPoyle) 19. Februar 2017

Apropos Jugend: Es gibt Hinweise auf die Täter. In Bullerbü terrorisierte eine rothaarige Göre die Stadt. Den Polizisten Kling und Klang gelang es nicht sie zu fassen.#lastnightinsweden — ulrich hoyer (@UlrichHoyer) 19. Februar 2017

Immerhin: Eine garantiert richtige Erklärung für Trumps nebulöse Andeutung steht bereits fest.