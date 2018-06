Aachen/Gaziantep - Wahlkampf in der Türkei: Flüchtlinge sind ein großes Thema

Aachen/Gaziantep.

Seit 2011 der Krieg in Syrien ausgebrochen ist, hat die Türkei aus dem Nachbarland 3,5 Millionen Menschen aufgenommen. Kein Land hat mehr Syrern Zuflucht geboten. Doch die anfängliche Willkommenskultur stößt längst an ihre Grenzen. „Die Stimmung ist schon vor einiger Zeit gekippt“, sagt Christoph Laufens, Programmkoordinator der Welthungerhilfe, die heute ihre Jahreszahlen vorstellt, in der Türkei.