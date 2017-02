Aachen/Berlin.

Noch hält sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mit konkreten inhaltlichen Aussagen zurück. Klar ist nur: Er will das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt des Wahlkampfes rücken. Das provoziert hohe Erwartungen. Auch bei Ulrich Schneider. Ein Gespräch mit dem Präsidenten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Deutschland.