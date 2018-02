Aachen/Königswinter - SPD-Urgestein Dreßler zur GroKo: „Ich werde mit Nein stimmen“

Fraktions-Vize und Botschafter in Israel

Der gelernte Schriftsetzer Rudolf Dreßler (77) trat 1969 in die SPD ein. Von 1980 bis 2000 gehörte er dem deutschen Bundestag an. Mehrere Jahre lang war er dort stellvertretender Fraktionschef der SPD. Bei der Übernahme der Bundesregierung durch Rot-Grün 1998 galt Dreßler als Favorit für das Amt des Arbeits- und Sozialministers, wurde von Bundeskanzler Gerhard Schröder aber übergangen. Von 2000 bis 2005 war Dreßler deutscher Botschafter in Israel.