Karlspreis-Träger Emmanuel Macron: So viel Pathos wie selten zuvor

Dreier-Treffen im Rathaus zur Lage in der Ukraine

Am Rande der Karlspreisverleihung haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Petro Poroschenko zu einem kurzen Austausch über die Lage in der Ukraine zusammengesetzt. 15 Minuten waren dafür im Amtszimmer von Aachens Oberbürgermeister Marcel Philipp terminiert – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Es werde keine Stellungnahme geben, hatte das Bundespresseamt in Berlin zuvor bereits mitgeteilt.

In ihrer Ansprache im Krönungssaal des Rathauses verwies Merkel lediglich auf die Bedeutung von Treffen im sogenannten Normandie-Format und die „europäische Verpflichtung, der wir nachkommen müssen“. Die „territoriale Integrität der Ukraine“ müsse sichergestellt werden, betonte Merkel.

Der Begriff Normandie-Format geht zurück auf den Juni 2014. Damals hatten sich am Rande der Gedenkfeier zur Landung der Alliierten in der Normandie 1944 Merkel, der damalige französische Präsident François Hollande, Poroschenko und Kremlchef Wladimir Putin über den Ukraine-Konflikt ausgetauscht.

In dem jahrelangen Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und von Moskau unterstützten Separatisten sind nach Angaben der Vereinten Nationen bisher mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Die Umsetzung der 2015 unter deutscher und französischer Vermittlung getroffenen Friedensvereinbarungen kommt nicht voran. Im Raum steht ein Blauhelm-Einsatz, doch die Vorstellungen Moskaus und Kiews dazu gehen weit auseinander. (ac)