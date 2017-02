„Schulnoten sind alternativlos“: Lehrerverband gegen Abschaffung

Meidinger: Sicher. Es gibt keine absolut vergleichbaren Noten. Bundesweit schon gar nicht. Derselbe Deutsch-Aufsatz wird nicht immer die gleiche Note erhalten, wenn man ihn verschiedenen Lehrern vorlegt...

Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass die Benotung von der Laune der Lehrer abhängen kann.

Meidinger: Das will ich nicht ganz ausschließen, auch wenn es hoffentlich die Ausnahme ist. Aber in der Summe gleicht sich das aus. Wir haben ja die Durchschnittsnote. Sie hat nach wie vor die höchste Prognose-Kraft, ob man gut durch Abitur oder Studium kommt. In der Summe jedenfalls ist das Notensystem erheblich gerechter, als viele behaupten. Alles, was ich an Alternativen kenne, von der schriftlichen Beurteilung bis hin zum Eltern-Lehrer-Gespräch erfüllt nicht die Funktion von Noten, nämlich eine klare Rückmeldung zu geben, wo der Schüler in Bezug auf seine Leistungen steht.

Was würde ein Schulsystem ohne Noten bedeuten?

Meidinger: Notenzeugnisse sind Grundlage für eine Lehrstellenbewerbung oder einen Studienplatz. Die Firma oder Universität will ich sehen, die sich in einer Welt ohne Noten durch schriftliche Einschätzungen kämpft und danach wesentlich schlauer ist, was der Einzelne kann oder nicht. Eine Zwei in Deutsch hat nun mal eine bestimmte Aussagekraft. Genauso wie eine Fünf in diesem Fach. Übrigens: In den meisten anderen Industriestaaten sind Noten unumstritten. Da stellt sich die Frage der internationalen Vergleichbarkeit, würde

Deutschland darauf verzichten.

Zumindest die Schüler könnten ohne Noten aber ganz gut leben.

Meidinger: Das bezweifle ich, viele sind ja auf ihre Notenzeugnisse stolz. 80 Prozent der Noten an deutschen Schulen sind sehr gute, gute oder befriedigende Noten. Nur 20 Prozent sind schlechter. Die positive Rückmeldung ist also deutlich stärker als die negative. In Bayern haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass Schüler, die zum ersten Mal benotet werden, danach regelrecht gieren. In den anderen Bundesländern dürfte das ähnlich sein.