Reise nach Syrien: Trümmer, Gefechte und kaum Hoffnung

Aachen. Wie sieht ein Land nach sechs Jahren Krieg aus? Nach Jahren der Bombardierung – dem Einsatz von Giftgas, Fassbomben und unzähligen Luftangriffen gegen die eigene Bevölkerung? Und wie kann ein derart zerstörtes Land wieder zu Frieden finden? Es ist ein düsteres Bild, das Martin Bröckelmann-Simon von der aktuellen Lage in Syrien und auch für die Zukunft des Landes zeichnet.

Hunderttausende Tote, Millionen auf der Flucht Seit Beginn des Konflikts in Syrien 2011 starben hunderttausende Menschen, Millionen sind auf der Flucht. Seit Dezember 2016 gilt im ganzen Land eine Waffenruhe, die aber brüchig ist. Vergangene Woche trafen sich unter Vermittlung Russlands, der Türkei und des Irans Vertreter der syrischen Opposition und der Regierung. Die Gespräche im kasachischen Astana blieben jedoch weitgehend ergebnislos. Für den 8. Februar ist eine Neuauflage der Syrien-Gespräche unter Führung der Vereinten Nationen angekündigt. Ob das Treffen stattfindet, ist derzeit unklar. Mehrere Verhandlungsrunden waren zuvor gescheitert.

„Es war eine Reise in ein geschundenes Land. Die Präsenz des Krieges ist trotz der Waffenruhe allumfassend zu spüren“, sagt der Geschäftsführer des bischöflichen Hilfswerks Misereor, der am Wochenende aus dem Bürgerkriegsland zurückgekehrt ist. In der syrischen Hauptstadt Damaskus, der ehemaligen Rebellenhochburg Homs und im zuletzt hart umkämpften Aleppo hat Bröckelmann-Simon Partnerprojekte besucht, die Misereor mit Hilfsgeldern unterstützt.

Die Menschen vor Ort hätten kaum noch Hoffnung auf eine baldige Lösung des Konflikts, sagt Bröckelmann-Simon. Vor allem der tiefe Konflikt zwischen der schiitischen Minderheit und der sunnitischen Mehrheit der Muslime werde sich, das sei die Befürchtung vieler Menschen im Land, nur schwer wieder beilegen lassen. „Syrien hat eine lange Geschichte des friedlichen Miteinanders der Religionen, aber die ist durch den Bürgerkrieg empfindlich gestört worden.“ Trotz der im Dezember vereinbarten Waffenruhe sei stets Gefechtslärm zu hören, sagt der 59-Jährige. Die Kinder seiner Gastgeber hätten ihm aufgrund der Geräusche bei der Explosion genau sagen können, welche Art von Rakete da gerade eingeschlagen sei. Ein Erlebnis, das ihn sehr mitgenommen habe.

Das Leid der Menschen in Syrien beschreibt Bröckelmann-Simon auch mit drastischen Zahlen: Die durchschnittliche Lebenserwartung der Syrer sei seit Kriegsbeginn um 20 Jahre gesunken, die Wirtschaftsleistung im gleichen Zeitraum um 40 Prozent zurückgegangen. Die Hälfte der Kinder erhalte keinen Schulunterricht mehr. 45 Prozent der Syrer seien Vertriebene, davon seien 7,6 Millionen Binnenflüchtlinge.

Seit kurzem nun sei das Assad-Regime dazu übergegangen, alle Männer im Alter zwischen 18 und 50 Jahren für die Armee zu rekrutieren. „Dieser Schritt treibt weitere Menschen dazu, ihre Heimat zu verlassen“, sagt Bröckelmann-Simon. „Denn wer nicht in diesen unvorstellbar grausamen Krieg ziehen will, muss sich verstecken oder fliehen.“

Wer bleibt, dem fehlt es an grundlegenden Dingen: Die Wasser- und Stromversorgung ist meist gekappt, Grundnahrungsmittel und Medizin sind knapp. Die Partnerorganisationen vor Ort, denen Misereor seit Kriegsbeginn 3,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt habe, helfen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. So teilt etwa die Ordensgemeinschaft der Jesuiten in Aleppo täglich 10.000 warme Mahlzeiten aus.

Und wie wird es in Syrien weitergehen? Der Misereor-Geschäftsführer sieht derzeit wenig Chancen auf einen baldigen Frieden. Assad sitze fest im Sattel – wenn auch nicht aus eigener Kraft.

Spendenkonto: IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10, BIC: GENODED1PAX, Stichwort: Nothilfe im Nahen und Mittleren Osten