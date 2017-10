Düsseldorf.

Die schwarz-gelbe Landesregierung strebt wieder eine verbindliche Sprachförderung in den nordrhein-westfälischen Kindergärten an. Es müsse sichergestellt werden, dass die alltagsintegrierte Sprachförderung verbindlich gemacht werde, erklärte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf.