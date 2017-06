NRW-SPD stimmt über Kraft-Nachfolger an der Parteispitze ab

Duisburg.

Führungswechsel bei der nordrhein-westfälischen SPD: Nach der bitteren Wahlniederlage stimmt die Landespartei am Samstag bei einem außerordentlichen Parteitag in Duisburg über die Nachfolge von Hannelore Kraft ab. Die 55-jährige Ministerpräsidentin war nach dem schlechtesten SPD-Ergebnis bei einer NRW-Landtagswahl noch am Wahlsonntag von allen Parteiämtern zurückgetreten.