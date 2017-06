Michael Groschek: „Baumeister” für die NRW-SPD

Duisburg/Düsseldorf. Er ist der Anführer der Abteilung Attacke in der nordrhein-westfälischen SPD. Der 60-jährige Michael Groschek, den in der Partei alle nur Mike nennen, kennt den SPD-Landesverband wie kein Zweiter. Mehr als elf Jahre war er der angriffslustige Generalsekretär der NRW-SPD, 2012 hat er als Parteimanager den Wahlsieg von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft organisiert.

Solche Fähigkeiten sind nach der verlorenen Landtagswahl besonders gefragt: Jetzt ist Groschek Krafts Nachfolger und damit Chef des mit rund 111.000 Mitgliedern größten SPD-Landesverbands.

Der noch amtierende Landesbauminister will die NRW-SPD aus der Depression holen und bis zur Bundestagswahl wieder kampagnenfähig machen. Eine Aufgabe, die „nicht vergnügungssteuerpflichtig” ist, wie Groschek bereits festgestellt hat. Die Laune lässt er sich dadurch aber nicht vermiesen - er ist eine Frohnatur, lacht viel und laut.

Der Sohn eines Konditormeisters und einer Hausfrau ist ein typischer Ruhrgebiets-Sozialdemokrat, wie man am Zungenschlag hört. Geboren ist er in Oberhausen. Nach dem Abitur ging er als Zeitsoldat zur Marine. Ein Lehramtsstudium für Berufsschulen in den Fächern Wirtschaft und Deutsch schloss er mit dem Staatsexamen ab. Groschek war hauptamtlicher Geschäftsführer der Oberhausener SPD-Ratsfraktion und später in der Immobilienwirtschaft tätig.

Bereits mit 15 Jahren wollte er in die SPD eintreten, wurde aber mit Hinweis auf das Mindestalter 16 vertröstet. „Ich war begeistert von Willy Brandt und seiner Friedens- und Ostpolitik”, hat er einmal erzählt. Nach seinem Eintritt hat er die klassische „Ochsentour” absolviert: vom Vorsitz der Oberhausener Jungsozialisten bis zum Landtags- und dann Bundestagsmandat. Nach dem Wahlsieg 2012 machte ihn Kraft zum Minister für Bauen und Verkehr.

Damit war der „Baumeister” auch für die täglichen Staus in NRW zuständig. Als es im Bundesverkehrswegeplan endlich mehr Geld für den Straßenbau gab, machte Groschek aus der Not eine Tugend. „Wir stehen vor einem Jahrzehnt der Baustellen. Das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen”, kündigte er an.

In der bisherigen Landesregierung war Groschek auf SPD-Seite fast der einzige, der die rot-grüne Harmonie bisweilen störte. Er wetterte gegen eine „durchgrünte Gesellschaft” und „Egoisten im Mantel einer Bürgerinitiative”, die sich wichtigen Infrastrukturprojekten in den Weg stellten. Als es auf die Landtagswahl zuging, schmiedete er mit Wirtschaft und Gewerkschaften ein „Bündnis für Infrastruktur”. Genutzt hat es der SPD nicht.