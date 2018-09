Laschet residiert im „King-David-Hotel“

Einen traditionsreicheren Ort für eine Übernachtung in Jerusalem hätte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kaum wählen können. Denn kein anderes Hotel in Israel ist so eng mit der Geschichte des Landes – von der Staatsgründung bis ins Jetzt – verbunden wie das „King David Hotel“ am Rande der historischen Altstadt.

Die Mauern erlebten das Ringen um Frieden ebenso wie blutigen Terror. 1946 wurde das Hotel, das die Briten damals als zentrale Militärverwaltung in Palästina nutzten, zum Ziel eines Anschlags extremistischer Juden unter Führung des späteren Premierministers und Friedensnobelpreisträgers Menachem Begin – 91 Menschen starben.

Das Hotel erstrahlt seit Jahrzehnten wieder in vollem Glanz, Begin aber soll bis zu seinem Tod Hausverbot gehabt haben. Staatsmänner wie Winston Churchill trugen sich einst in das Gästebuch ein, und auch heute noch ist das „King David“ ein Treffpunkt für Politiker aus aller Welt, die um die Befriedung des Nahen Ostens ringen – bislang vergeblich.