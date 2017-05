Kommentiert: Mächtige Feinde

Ob Julian Assange ein Vergewaltiger ist oder nicht, wird niemals zweifelsfrei geklärt werden. Es existieren Aussagen, die das nahelegen – zumindest in einem nach schwedischem Recht „minderschweren Fall“.

Gleichzeitig gibt es in dieser Sache nach wie vor zahlreiche Ungereimtheiten, die eher die These stützen, dass diese Vorwürfe konstruiert sind.

Fakt ist: Assange hat äußerst mächtige Feinde, denen ein solcher Schachzug ohne weiteres zuzutrauen ist; er lebt seit fünf Jahren wie ein Gefangener und hat in dieser Zeit genug erlitten. Assange ist zudem – aller Widersprüche zum Trotz – ein moderner Held der Aufklärung. Ließe London ihn nun endlich ziehen, wäre das ein Triumph für alle freiheitlich denkenden Menschen auf dieser Welt.

Spielt London nun auf Zeit?

Es gibt für die britische Regierung eigentlich keinen Grund, Assange weiter zu verfolgen. Es sei denn, die auf gute Beziehungen mit der Trump-Administration angewiesene Premierministerin Theresa May wartet insgeheim schon auf ein Auslieferungsersuchen der US-Regierung. Inzwischen gilt es in Washington nämlich als offenes Geheimnis, dass die USA tatsächlich eine Anklage wegen Geheimnisverrats gegen den Australier vorbereiten. Diese steht allerdings auf rechtlich wackeligen Beinen, entsprechend langwierig gestalten sich offenbar die Arbeiten daran.

Denn im Gegensatz zu seiner Informantin Chelsea Manning hat Assange keinen Eid gebrochen. Er wird sich auf sein Recht auf Meinungs- und Pressefreiheit berufen. Nun mag man lange darüber streiten, ob es dem journalistischen Ethos entspricht, geheime Regierungsinformationen eins zu eins im Internet zu veröffentlichen. Die klassischen Medien weisen zu Recht darauf hin, dass solche Informationen im Regelfall einer Sichtung und Einordnung durch Recherche-Profis bedürfen, weil die Veröffentlichung mancher Fakten mehr Schaden als Nutzen bringt.

US-Kriegsverbrechen aufgedeckt

Unstrittig ist aber: Wer es mit den demokratischen Grundrechten Ernst meint, der muss Whistleblower wirksam vor Verfolgung schützen. Denn ohne ihre Hilfe, ohne ihren Mut und ihren meist selbstlosen Einsatz, kann staatliches Unrecht in vielen Fällen kaum aufgedeckt und geahndet werden.

Ein gutes Beispiel dafür ist das Video der US-amerikanischen Hubschrauber-Attacken im Irakkrieg, das Wikileaks unter Assange im April 2010 veröffentlichte: Es dokumentierte auf erschreckende Weise Kriegsverbrechen von US-Soldaten.

Die Entscheidungsschlacht um die Zukunft der freien Berichterstattung im Netz liegt indes noch vor uns: Die von Barack Obama in letzter Minute begnadigte Chelsea Manning ist zwar mittlerweile frei. Doch solange Julian Assange und Edward Snowden weiterhin auf der Abschussliste von US-Behörden stehen, ist nichts gewonnen. Vor allem aber sind Rechtsreformen nötig, die Whistleblower in begründeten Fällen vor Verfolgung schützen – auch in Deutschland.