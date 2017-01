Kommentiert: Bizarre Stimmung

Willkommen im Wahljahr 2017! Es steht zu befürchten, dass es beklemmend wird. Vor allem für jene, die von der Politik mehr erwarten als sich ständig verschärfende Sicherheitsdebatten.

Ja, in Berlin hat es einen entsetzlichen Anschlag gegeben. Natürlich muss jetzt darüber diskutiert werden, wie es dazu kommen konnte, wo Fehler gemacht wurden und ob die Sicherheitsbehörden angemessen auf terroristische Herausforderungen reagieren können. Die Frage ist allerdings: In welchem Tonfall geschieht das, und geraten in der Debatte

Niemand bestreitet auch, dass es in Deutschland Bandenkriminalität gibt. Selbstverständlich muss sie bekämpft werden. Überführte ausländische Straftäter, die hier kein Bleiberecht genießen, gehören abgeschoben. Die Frage ist nur: Reagieren wir angemessen auf das Problem oder wird es von interessierter Seite überhöht, nur um damit Wahlkampf machen zu können?

Seit Monaten stürzen sich große Teile von Politik und Medien auf kein Thema so intensiv wie auf die Innere Sicherheit. Oft gerade dann, wenn es irgendwie mit Ausländern in Verbindung gebracht werden kann. Differenzierungsversuche scheinen dabei schnell an ihre Grenzen zu stoßen.

In der öffentlichen Wahrnehmung haben sich jedenfalls längst völlig unterschiedliche Dinge vermischt. Flüchtlinge, Terror, Kriminalität, Islam – alles findet sich oft in einem Topf wieder. Verzerrte Wahrnehmung In der Folge hat sich eine nahezu bizarre Stimmung breit gemacht. Zwar ist in Deutschland seit Jahren die Zahl der Gewaltverbrechen tendenziell rückläufig. Trotzdem war das Unsicherheitsgefühl vieler Bürger selten so groß wie heute.

Die Kriminalitätsrate der meisten Flüchtlingsgruppen ist vergleichsweise gering. Trotzdem sieht inzwischen die Hälfte der Bevölkerung Zuwanderung als Bedrohung. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, war im vergangenen Jahr statisch gesehen dreihundert Mal so hoch, wie einem islamistisch motivierten Anschlag zum Opfer zu fallen. Trotzdem scheinen viele Menschen eher bereit zu sein, im Zuge der Terrorbekämpfung Abstriche bei den Bürgerrechten in Kauf zu nehmen, als für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen einzutreten.

Medien und schwarze Sheriffs All das kommt nicht von ungefähr. Für die wachsende Angst und Verunsicherung ist allerdings nicht nur der ganze (fremdenfeindliche) Diskussionsmüll verantwortlich, den rechte Demagogen im Internet absondern. Auch der Hang vieler etablierter Medien, immer boulevardesker zu werden, trägt dazu bei. Gewaltthemen nehmen bei ihnen einen zunehmend größeren Raum ein.

In auf Krawall gebürsteten Talk-Runden wird ständig plakativ gefragt, wie gefährlich denn nun der Islam wirklich sei und ob wir angesichts des Terrors noch unseres Lebens sicher sind. Damit werden in vielen Köpfen Denkmuster und Vorstellungen verfestigt, die mit der Realität nur sehr bedingt in Einklang zu bringen sind.

Wenn sich dann auch noch immer mehr Politiker in der Rolle des schwarzen (und vielleicht bald auch roten) Sheriffs gefallen, darf sich niemand über eine hochaufgepeitschte und immer weiter nach rechts abdriftende Stimmung wundern.

Profitieren wird davon in erster Linie die AfD. Sie kann in Ruhe zuschauen, wie Medien und viele Politiker der etablierten Parteien ihre Themen bedienen und Gefahr laufen, andere zu vernachlässigen. Das ist fatal. Denn so wichtig eine unaufgeregte Diskussion über die Innere Sicherheit ist, für die Zukunft unserer Gesellschaft ist die Lösung anderer Probleme von noch zentralerer Bedeutung.

Beispielsweise die Frage, wie unser Rentensystem zu reformieren ist, damit Millionen künftiger Ruheständler nicht der Altersarmut ausgeliefert sind. Oder wie die gewaltige Schere zwischen Arm und Reich geschlossen werden kann? Oder was Deutschland tun muss, damit die Europäische Union nicht zerbricht?

Würden wir ausgerechnet im Wahljahr 2017 diese Themen an den Rand der politischen Debatte rücken, wäre das der vielleicht folgenschwerste Sieg des Terrorismus.