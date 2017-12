Glyphosat: Oliver Krischer kritisiert Christian Schmidt

Aachen/Berlin. Der Eklat hallt kräftig nach. Der Alleingang von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, in Brüssel für eine weitere Zulassung des Unkrautvernichters Glyphosat zu stimmen, hat neben der SPD auch die Grünen mächtig verärgert. Deren Vizefraktionschef im Bundestag, Oliver Krischer, fordert im Gespräch mit unserem Redakteur Joachim Zinsen die sofortige Entlassung des CSU-Mannes.

Kritik übt der Parlamentarier aus Düren auch am Verhalten von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Herr Krischer, Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt von der CSU hat mit seinem Glyphosat-Votum in Brüssel Absprachen innerhalb der Bundesregierung gebrochen. Sein Parteichef Horst Seehofer war über den geplanten Coup vorab informiert, intervenierte aber nicht. Sind die Grünen im nachhinein froh, nicht mit solch einem „zuverlässigen“ Partner zu koalieren?

Krischer: Wenn wir in Koalitionsverhandlungen mit der Union stünden, hätte sich Schmidt sicherlich anders verhalten. Die CSU weiß ganz genau: Die Grünen lassen sich solch eine Provokation nicht bieten. Der Bruch von Absprachen zwischen CDU/CSU und SPD zeigt aber auch, welchen Stellenwert Umwelt und Gesundheit für Schwarz-Rot hat – nämlich keinen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Schmidt bisher nur ermahnt. Reicht Ihnen das?

Krischer: Nein. Kanzlerin Merkel muss Minister Schmidt sofort entlassen. Wer sich bewusst und wider aller Absprachen gegen die Geschäftsordnung der Bundesregierung stellt, kann nicht Minister bleiben. Ich hab kein Verständnis dafür, dass sich Frau Merkel mit einer eher rhetorischen Abmahnung zufrieden gibt und sie sich inhaltlich sogar an die Seite des Ministers stellt. Die Kanzlerin untergräbt damit jedes Vertrauen in ihre Autorität und in ihre Führungsfähigkeit.

FDP-Chef Christian Lindner behauptet, während der Jamaika-Sondierungen sei eine weitere Glyphosat-Zulassung überhaupt nicht strittig gewesen – auch die Grünen hätten ihr zugestimmt.

Krischer: Das ist eine der vielen frei erfundenen Behauptungen, mit denen Herr Lindner seit dem Abbruch der Jamaika-Verhandlungen auf den Markt geht. Die Glyphosat-Frage war bis zum Ende der Gespräche völlig offen. Wir haben immer gesagt: Nichts ist geeint bevor alles geeint ist.

Schmidt hat inzwischen erklärt, er wolle sich für einen restriktiveren Einsatz von glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmitteln einsetzen. Warum reicht Ihnen das nicht?

Krischer: Union und SPD haben die Chance verspielt, den Glyphosat-Ausstieg einzuleiten. Das Pflanzengift steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Daneben ist es maßgeblich für das verheerende Artensterben verantwortlich. Glyphosat entzieht Insekten, Vögeln und vielen Pflanzen die Lebensgrundlage. Es nur an ein paar Stellen restriktiver anzuwenden, bringt nichts. Nein, wir müssen weg von einer industriellen Landwirtschaft, die mit Ackergiften arbeitet. Es gibt einen relevanten Anteil von EU-Staaten, die deshalb Glyphosat verbieten wollten. Wie beispielsweise Frankreich. Dass sich Deutschland nun auf die Seite der Staaten gestellt hat, die einen industriefreundlichen Kurs fahren, dafür habe ich keinerlei Verständnis.

Die Grünen wollen im Bundestag eine weitgehende Beschränkung des Glyphosat-Einsatzes in Deutschland beantragen. Warum fordern sie kein völliges Verbot?

Krischer: Durch das Abstimmungsverhalten Deutschlands bleibt Glyphosat auf EU-Ebene nun vorerst für fünf Jahre weiter erlaubt. Damit ist es schwer, es auf nationaler Ebene komplett zu verbieten. Wir können die Anwendungsbereiche nur stark einschränken und so versuchen, den von Schmidt angerichteten irreparablen Schaden möglichst klein zu halten. Wir Grünen arbeiten deshalb an einer parlamentarischen Initiative, die wir schnellstens in den Bundestag einbringen wollen. Wenn die SPD ihre Kritik ernst meint, muss sie sich uns anschließen.

Wie könnten weitgehende Beschränkungen aussehen?

Krischer: Wir fordern den Einsatz von Glyphosat für den privaten Gebrauch sofort zu verbieten und größtmögliche Anwendungsbeschränkungen für landwirtschaftliche Bereiche zu erlassen mit dem Ziel, den Einsatz des Pflanzengiftes zu reduzieren. Mit einem Ausstiegsplan sollen umweltverträglichen Alternativen erarbeitet werden. Gleichzeitig muss die Bundesregierung nach dem Vorbild Frankreichs Voraussetzungen prüfen, den Glyphosateinsatz rechtssicher zu beenden.

Kritiker behaupten, ohne dieses Mittel sei die deutsche Landwirtschaft existenziell bedroht.

Krischer: Nein, das Gegenteil ist richtig. Durch ein Glyphosat-Verbot wäre der immer verrücktere und schnellere Industrialisierungsprozess in der Landwirtschaft gestoppt worden. Es hätte die Abhängigkeit der Betriebe von Agrarkonzernen wie Bayer-Monsanto reduziert. Es wäre eine Chance für alle Bauern gewesen, die diesen Irrsinn nicht mehr länger mitmachen wollen und können. Statt der industriellen Landwirtschaft müssen wir zurück zur bäuerlichen Landwirtschaft.

Wissenschaftlich ist weiterhin umstritten, ob Glyphosat tatsächlich krebserregend ist. Warum sind sich die Grünen so sicher, dass es verboten gehört?

Krischer: Nicht irgendjemand, sondern die Weltgesundheitsorganisation der UN stufte Glyphosat 2015 als ‚wahrscheinlich krebserregend‘ ein. In der EU gilt das Vorsorgeprinzip. Demnach dürfen chemische Stoffe nur dann zugelassen werden, wenn erwiesen ist, dass sie für Menschen ungefährlich sind. Nun liegen zahlreiche wissenschaftliche Studien vor, die klar sagen, dass Glyphosat krebserregend ist.

Es gibt auch Studien, die das Gegenteil behaupten.

Krischer: Ja, aber beim genauen Hinschauen stellt sich raus, dass sie meist von der Agrarindustrie finanziert sind. Festzuhalten bleibt: Da es zumindest massive Zweifel an der Ungefährlichkeit von Glyphosat gibt, muss das Mittel verboten werden. Aber offensichtlich war die Lobbyarbeit der Agrarindustrie bei Teilen der Bundesregierung stärker als die Prinzipien der EU.

Besteht bei einem Glyphosat-Verbot das Risiko, dass im sogenannten Pflanzenschutz Substanzen zum Einsatz kommen, die für Mensch und Umwelt weit kritischer sind?

Krischer: Klar ist, ein gefährlicher Stoff darf nicht durch einen anderen gefährlichen Stoff ersetzt werden. Aber diese Gefahr sehe ich nicht. Es gibt Alternativen zum Glyphosat-Einsatz, beispielsweise eine mechanische Bearbeitung der Böden oder völlig harmlose Stoffe. Es gibt die Möglichkeit zu einer für den Menschen und die Umwelt verträglicheren Landwirtschaft.