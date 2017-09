Düsseldorf.

Drei von fünf jungen Erwachsenen leben in Nordrhein-Westfalen bei ihren Eltern. Vor allem während ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung blieben Jugendliche häufig noch im „Hotel Mama“ wohnen, erklärte der Präsident des Landesamtes für Statistik (IT.NRW), Hans-Josef Fischer, am Dienstag in Düsseldorf.