Aachen.

Wer beim Steilwandfahren nicht aus der Kurve getragen werden will, muss Gas geben. Nur dann entfaltet die Zentrifugalkraft ihre Wirkung und drückt das Gefährt an die Wand, sodass es nicht abrutscht. So ist es oft im Leben. In Krisensituationen hilft es nicht, ängstlich zurückzuweichen; ja noch nicht einmaldas „Weiter so“ verhindert den Absturz, sondern nur das „Umso mehr“.