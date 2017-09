Düsseldorf.

Katerstimmung bei den beiden Volksparteien in Nordrhein-Westfalen am Tag nach der Bundestagswahl. Während die Christdemokraten an Rhein und Ruhr mit einem Minus von 5,7 Prozent bei nur noch 32,6 Prozent landen, verlieren die Sozialdemokraten in ihrer einstigen Hochburg 5,3 Prozent und stürzen auf 26,0 Prozent ab.